Hamas sconfina | l’Isis spara in chiesa | ma si punta ancora a una tregua

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Escalation di tensione è la frase che sintetizza la situazione di queste ore in Medio Oriente. L’uccisone dei tre militari americani nel nord-est della Giordania, ai confini con la Siria con droni iraniani; l’attacco armato delnelladella Natività di Maria a Sariyer nel villaggio di Büyükdere; vertici e controvertici tra capi dei servizi segreti (Israele, Qatar, Egitto) in equilibrio precario che arrancano verso una soluzione per gli ostaggi. Mentre il presidente Joe Biden annunciava una risposta adeguata degli Stati Uniti, l’attacco alla postazione americana non eraterminato. La Giordania ha definito l’episodio contro la postazione un vero attacco terroristico e ha ribadito di essere schierata con le truppe americane senza se e senza ma. È poi intervenuto Sami Abu Zuhri, alto funzionario di...