Hamas libererà gli ostaggi se Israele termina la guerra

È stata raggiunta nella mattinata una nuova intesa tra Hamas e Israele per prolungare di almeno un giorno la pausa umanitaria. Nella città santa due ...

Gaza - la diretta – Quinto giorno di tregua umanitaria : Israele riceve la lista dei 10 ostaggi che Hamas libererà oggi

Blinken annuncia una nuova visita in Israele e in Cisgiordania. Raisi atteso in Turchia L'articolo Gaza, la diretta – Quinto giorno di tregua ...