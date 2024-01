Ha dato forfait | Sinner a Sanremo? Ecco l' indiscrezione-bomba

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tutti pazzi per Jannik, il tennista altoatesino che ieri ha vinto gli Australian Open ed è entrato nella storia del tennis italiano. Pioggia di elogi per lo sportivo da ogni fronte. Questa mattina, poi, l'invito di Amadeus. Il direttore artistico della 74esima edizione del Festival diè uscito allo scoperto: "Vieni al Festival Jannik, quando vuoi in una delle cinque serate. Lo so che è insolito un invito pubblico, ma un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a- ha dichiarato il conduttore in una story su Instagram - C'è la grande gioia di vederti qui". "Non devi ballare o cantare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il teatro Ariston e un grande applauso da parte di tutti gli italiani che tu hai fatto impazzire in questi mesi", ha aggiunto. Ma da subito la presenza del campione ...