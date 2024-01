Guido Crosetto e i riservisti per l’esercito italiano | «Servono per difendersi in caso di attacco diretto»

(Di lunedì 29 gennaio 2024)dice che gli attacchi degli Houthi alle navi del Mar Rosso sono il nuovo capitolo di una guerra ibrida. Mentre la missione europea è urgente soprattutto per gli interessi italiani. Secondo il ministro della Difesa del governo Meloni «c’è una guerra commerciale in atto che vuole alterare le regole globali. Le navi russe e cinesi non vengono attaccate e la cosa viene annunciata apertamente. Questo crea un disallineamento commerciale, perché le loro merci hanno costi di trasporto e di assicurazioni inferiori, cosa che si riflette sui prezzi. È una guerra che si innesca su un’altra guerra». E nell’intervista che rilascia oggi a La Stampa annuncia che l’Italia si deve preparare al mondo che cambia e che serviranno«perinsieme alle forze armate». Le navi italiane nel Mar Rosso Nel ...

ROMA. Secondo Guido Crosetto gli attacchi alle navi nel Mar Rosso non sono solo un'offensiva militare, ma un nuovo capitolo «di guerra ibrida». Per il ministro della Difesa, infatti, la decisione ...