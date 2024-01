Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

(Di lunedì 29 gennaio 2024)live dellatraoggi, lunedì 29 gennaio Dopo la decisione dell’Italia e di altri otto paesi di sospendere i finanziamenti all’Unrwa, il segretario generale dell’Onu lancia un appello per salvare l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi: “Garantire continuità”. Dura la risposta di, dopo le accuse a 12 dipendenti sospettati di aver contribuito agli attacchi del 7 ottobre: “Non è interessato alla sicurezza degli israeliani”. Intanto continuano i bombardamenti nell’enclave palestinese e in particolare al sud, nella zona di Khan Yunis, dove è concentrati gli 1,7 milioni di sfollati nella Striscia, su una popolazione di 2,3 milioni. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, lunedì 29 gennaio 2024, sullatra ...

Pubblicato il 28 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – C'è anche l' Italia tra i Paesi che hanno bloccato i fondi all' Unrwa . Ad anunciarlo in un post su X ... (dayitalianews)

L’amministrazione Biden sta valuta ndo di rallentare o sospendere la fornitura di alcune armi offensive a Israele come leva per convincere il governo ... (ilsole24ore)

Nuova e pericolosa escalation in Medio Oriente, dove per la prima volta dall'inizio della guerra a Gaza tre soldati americani ...prossime due settimane potrebbero siglare un accordo tra Israele e ...Gente che evidentemente condivide con loro il progetto di genocidiario di distruggere Israele». Il corteo di sabato non era autorizzato e ci sono stati scontri. «È evidente - ha detto la presidente ...Israele non fa mistero di voler "chiudere" tutte le attività dell'agenzia, ha dichiarato di voler garantire che l'Unrwa "non avrà un ruolo" in ciò che accadrà nei territori palestinesi dopo la guerra.