Guerra in Medio Oriente | ultima ora Tre soldati americani uccisi | Biden | “Risponderemo” Papa Francesco | “Urgente un cessate il fuoco globale”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gennaio 2024 – Si aggrava la tensione indopo l’attacco a un avamposto statunitense tra Siria e Giordania: ormai il conflitto è sull’orlo di un’escalation. Tree altri 34 feriti da un drone,incolpa i militanti sostenuti dall'Iran e annuncia: “”. La Repubblica Islamica risponde: “L'Iran non ha nulla a che fare con l'attacco”. “Adesso il conflitto si sta drammaticamente allargando. Èunil: non ci stiamo accorgendo, o facciamo finta di non vedere, che siamo sull’orlo dell’abisso", ha dettoin una intervista a La Stampa. Segui la diretta qui sotto A ...

Non sono ancora chiare le circostanze e l'origine del blitz che aggrava la tensione in Medio Oriente, mentre a Parigi si tratta su un accordo che sembrava 'vicino' per una tregua di due mesi nei ...Nuova e pericolosa escalation in Medio Oriente, dove per la prima volta dall'inizio della guerra a Gaza tre soldati americani sono stati uccisi e 34 sono rimasti feriti in un attacco di droni in ...Si tratta delle prime vittime americane in Medio Oriente dall'inizio della guerra di Gaza. Il presidente Usa: "Erano patrioti, oggi il cuore dell'America è pesante." Tre soldati americani sono rimasti ...