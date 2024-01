Guerra ibrida | Crosetto vuole i riservisti Ma qual è il modello? Ecco 3 cose da sapere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gennaio 2024 – Il ministro della Difesa Guidoin tempi dilavora al progetto di 10mila, “volontari che, in caso di necessità, possono essere attivati per affiancare le forze armate”. Così ha chiarito in un’intervista alla Stampa, convinto che l’”Italia si debba preparare” perché “il mondo è cambiato”. Ma come sta venendo avanti il progetto?è il? Ei sono i tempi?3 punti chiave. 1.: i tempi del progetto “Una riserva ausiliaria alle Forze Armate che non serve per fare lama per difendersi in caso di situazioni e crisi eccezionali”, ha chiarito. Ricordando – anche a Magi che ha parlato di “Strurmtruppen ...