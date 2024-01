Gsk | ok Ue a terapia per splenomegalia in pazienti anemici con mielofibrosi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gen. (Adnkronos Salute) - La Commissione europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio di Omjjara* (momelotinib) - inibitore di Jak1/Jak2 e del recettore dell'attivina A di tipo 1 (Acvr1) - per il trattamento della(milza ingrossata) o sintomi correlati neiadulti con anemia da moderata a grave affetti daprimaria, dapost-policitemia vera opost-trombocitemia essenziale, mai trattati (naïve) con inibitori della Janus chinasi (Jak) o che sono già stati trattati con ruxolitinib. Lo annuncia Gsk in una nota, in cui sottolinea che laorale da assumere una volta al giorno è l'unico farmaco nell'Unione europea indicato per iaffetti dadi ...