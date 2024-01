Grotte di Nerone e Castrum Inui | Zuccalà | “A che punto siamo con l’istituzione dei monumenti naturali?”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Prosegue la battaglia del Movimento 5 Stelle in Regione Lazio perdei, patrimonio ambientale, paesaggistico e archeologico da tutelare: “Abbiamo depositato due interrogazioni per capire a cheè la procedura di istituzione di duedi inestimabile valore per la nostra regione: ‘Villa edie relativa area archeologica marina’ ad Anzio e ‘Foce del Fosso dell’Incastro con annesso’ ad Ardea. Si tratta di importanti siti archeologici che, tra mito e storia, raccontano le origini del nostro territorio e della nostra civiltà, che le istituzioni hanno il dovere di preservare e tutelare, soprattutto oggi che sono messe a rischio”, dichiara in una ...