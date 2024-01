Grossa frana piomba su strada in A22 | ultimi aggiornamenti

Sul posto si sono portati immediatamente i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale dell'autostrada. Non si hanno al momento notizie [...] ...BOLZANO. Autostrada del Brennero chiusa a causa di una grossa frana. Grossi massi sono caduti sulle corsie della A22 tra Chiusa e Bolzano al chilometro 65 in direzione sud. Il traffico è stato complet ...Una seconda frana in pochi giorni lungo la Provinciale 9 a Stazzema ...ma il nuovo episodio ha posto un grosso interrogativo tra i cittadini in materia di sicurezza. Chi transita spesso dalla ...