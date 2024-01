Greta Rossetti sparla di Beatrice con Perla | frasi molto pesanti

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ormai è sempre più chiaro, la casa del Grande Fratello è spaccata in due, da una parteLuzzi con Sergio D’Ottavi e Stefano Miele e dall’altraVatiero con la nuova bffe tutto il resto dei gieffini. Stamani le due ex rivali in amore si sono riunite in cucina e sono tornate a s-parlare della Luzzi.Vatiero controLuzzi.ha dichiarato cheha fatto star male Letizia per ‘toccando la morte di suo padre’ (si riferisce ad una frase della Luzzi fraintesa e strumentalizzata dalla Petris): “Ho visto più volte Letizia star male e passare per i corridoi perché lei tocca il padre che è morto. Amo scusa se lo dico, ma c’è differenza tra una ragazza che ...