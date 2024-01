Greta Rossetti sbugiarda il GF | in confessionale la spingono a parlare di Mirko?

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 29 gennaio 2024)si è lasciata scappare qualche confidenza con le sue coinquiline Letizia Petris e Monia La Ferrera in merito ad alcune cose che si sono verificante durante dei suoi confessionali con gli autori del Grande Fratello. In particolar modo, la ragazza ha lasciato intendere che gli autori è come se la spingessero asempre diBrunetti per creare delle dinamiche. Ecco cosa ha rivelato. Le confessioni disu alcune conversazioni avute con gli autori del GF Nel corso di una chiacchierata con Monia e Letizia,ha svelato di essere un po’ stanca di alcune insistenze da parte degli autori del GF. A tal riguardo, la protagonista ha svelato che, in più occasioni, le hanno fatto delle domande su, cosa che lei non ...