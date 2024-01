Gratta e vinci | è rimasto di ghiaccio | per poco non succedeva

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 29 gennaio 2024), ci è mancatocosì perché mandasse tutto all’aria: una storia che lascerà tutti di. L’idea era quella di fermarsi alla più vicina stazione di servizio per fare rifornimento. Ma il destino, come spesso accade, ha mosso i fili a suo piacimento, stravolgendo in maniera prepotente i programmi delle due persone protagoniste della storia che stiamo per raccontarvi. PixabaySi tratta di un uomo e di un bambino, suo figlio, che qualche giorno fa si sono concessi una sosta al Jit Food and Gas in North Washington Street, a Constantine. Siamo nello Stato del Michigan, che a giudicare dalle ultime news in fatto dite, Lotterie e, sembra essere un posto piuttosto fortunato. E questo racconto, a dirla tutta, non fa altro che confermare ...