“Grandi Ospedali” | la terza edizione dell’evento nazionale si terrà al Cardarelli di Napoli

L'esercito israeliano non fa entrare o uscire nessuno dalle strutture, che continuano a essere attaccate e bombardate. Tre neonati prematuri sono ... (wired)

È spirato domenica sera, 28 gennaio, in un letto dell’ospedale Ca’ Foncello ...Sconvolta dal dolore la compagna Anna Chiara Bortolon, e la grandissima famiglia del rugby trevigiano. Promessa del ...L'ex campione di rally Andrea Aghini è ricoverato in ospedale con fratture alla mandibola ...innovò la scuola italiana dopo i fasti di Sandro Munari, Attilio Bettega, Massimo Biasion, il due volte ...Ha affermato che la maggior parte delle missioni approvate riguardavano la consegna di aiuti alimentari, ma che il sostegno agli ospedali è stato “in gran parte negato”. Ha aggiunto che in uno “schema ...