Grande Fratello | trentatreesima puntata | commenti a caldo

Questa sera , lunedì 29 gennaio, in prima sera ta su Canale 5, torna il Grande Fratello . Durante la diretta scopriremo chi sarà il prossimo eliminato ... (leggo)

Massimiliano e Monia (US Endemol Shine) Dopo lo scorso appuntamento trasmesso eccezionalmente di martedì, torna il lunedì sera in compagnia ... (davidemaggio)

Riferendosi alle critiche ricevute dalla collega, l'ex concorrente del Grande Fratello ha risposto in maniera chiara e diretta: "Cara Ornella, ho sentito il tuo intervento di stasera su di me a "che ...Arrivano rumor, voci e altri retroscena direttamente dalla casa più spiata d’Italia con l’edizione Grande Fratello 2023 che è teatro di dinamiche complesse e tensioni: Greta Rossetti parla male di ...Era rimasto vittima di un incidente stradale il 15 settembre del 1987. E’ mancato sabato per una crisi respiratoria ...