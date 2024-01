Grande Fratello | spoiler 29 gennaio | Federico e Monia a rischio eliminazione

DE ROSSI – «L’ho sempre ammirato. Ho sempre avuto grande stima di lui anche da giocatore e ora ancora di più. Ha mantenuto quell’atteggiamento da fratello maggiore è un onore. Speriamo di far bene per ...Riferendosi alle critiche ricevute dalla collega, l'ex concorrente del Grande Fratello ha risposto in maniera chiara e diretta: "Cara Ornella, ho sentito il tuo intervento di stasera su di me a "che ...Buonasera cari telespettatori! Monia e Vittorio vi danno il benvenuto alla prima puntata di TGF, l'appuntamento settimanale che vi farà divertire con… Leggi ...