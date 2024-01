Grande Fratello | le anticipazioni della puntata di stasera | una pesante eliminazione

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Torna in onda su Canale Cinque ildi Alfonso Signorini: leodierna Lunedì 29 gennaio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. L’affollatissimo televoto di questa sera vede protagonisti una veterana, Fiordaliso, e cinque nuovi concorrenti: Federico, Monia, Perla, Sergio e Stefano. Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco? Nel loft di Cinecittà i continui dissapori tra Beatrice e Perla hanno diviso i concorrenti in due fazioni. Chi avrà la meglio? Riusciranno a riappacificarsi? LEGGI ANCHE: Sinner respinge ...