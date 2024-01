“Grande Fratello” | la rivelazione di Greta e Perla in confessionale

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 29 gennaio 2024) News tv. ., due protagoniste del2023, sono finite di nuovo sotto l’attenzione del pubblico di Canale 5. L’intreccio amoroso tra loro due e Mirko Brunetti ha tenuto banco per settimane dopo la loro partecipazione a Temptation Island ed è stato un argomento caldo tra i fan dello show. Tuttavia, sembra che ora abbiano scelto di chiudere questo capitolo delle loro vite, facendo unasconvolgente inLeggi anche: “”,usano nomi in codice: cosa rischiano adesso Leggi anche: “”, le previsioni non lasciano alcun dubbio: chi lascia la casa Leggi anche: “...