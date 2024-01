Grande Fratello | Greta Rossetti su Beatrice Luzzi | “Io le voglio bene | non penso male di lei e so che…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Negli ultimi giorni all’interno della Casa delalcuni equilibri sono cambiati, soprattutto in seguito a ciò che è accaduto nella puntata dello scorso lunedì, quandoha avuto un duro scontro con Perla Vatiero. In questa occasione,ha preso le difese di Perla per quanto riguarda le pulizia, mentre Vittorio Menozzi ha preferito non schierarsi dalla parte die proprio questo ha mandato su tutte le furie l’attrice, che si è detta molto delusa dal comportamento dell’amico. Nella giornata di ieri è arrivato un confronto tra lae Menozzi e il modello ha spiegato all’attrice di volerle sempree di non essersi schierato contro di lei solo perché ogni tanto parla con la Vatiero o ...