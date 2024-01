Grande Fratello | Giuseppe Garibaldi ancora contro Beatrice Luzzi | Lo fa per attirare l' attenzione! VIDEO

Andrà in onda questa sera come di consueto su Canale 5 la trentatreesima puntata del Grande Fratello , il reality show condotto da Alfonso Signorini ... (isaechia)

Per quanto Perla Vatiero sia una dei concorrenti più amati e seguiti del Grande Fratello 2023 sembra che gran parte degli spettatori non ne possa ... (tuttivip)

Grande Fratello - anticipazioni 29 gennaio : chi sarà eliminato? I sondaggi

Il Grande Fratello 17 prosegue con la trentatreesima puntata, in onda lunedì 29 gennaio 2024 in prima serata su Canale 5. Novità in arrivo nel corso ... (velvetmag)