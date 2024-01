Grande Fratello | giorno 140 | commenti al live

Il Grande Fratello italiano e i suoi protagonisti sono stati tirati ancora una volta in ballo al Big Brother Vip albanese . Non si tratta infatti di ... (biccy)

Nel giubbino portato in carcere al fratello erano nascosti tre panetti di hashish ...Antonio Fellone che ha spiegato come la «sostanza non è entrata solo grazie alla grande professionalità dimostrata ...Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello c'è stato uno scontro tra Vittorio Menozzi, Fiordaliso e Massimiliano Varrese.Vittorio e Massimiliano Gf. Il modello ha voluto confrontarsi con Massimiliano per lo scherzo del pentolino: un video incastra il gieffino.