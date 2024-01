Grande Fratello | diretta trentatreesima puntata – Perla e Beatrice di nuovo a confronto

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Massimiliano e Monia (US Endemol Shine) Dopo lo scorso appuntamento trasmesso eccezionalmente di martedì, torna il lunedì sera in compagnia del, che arriva alla. Qui su DavideMaggio.it si rinnova, dunque, l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. Laminuto per minuto della21.34: Breve anteprima. 21.38: Laincomincia con i consueti saluti di Alfonso agli “amici a casa“, Cesara, Rebecca e agli eliminati. Passa subito al dualismo tracon “le loro relative cadute di stile” e i ...