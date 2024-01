Grande Fratello | chi è il preferito della 20^ settimana – RISULTATI

Ornella Vanoni ieri a Che tempo che fa, a distanza di un anno, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe rispetto ad una ex concorrente del Grande ... (blogtivvu)

Durante l’ultima diretta del Grande Fratello in Albania, si è nuovamente parlato di Heidi Baci tirando in ballo il rapporto tormentato con ... (blogtivvu)

A partire dalla 32esima puntata Perla Vatiero ha cambiato del tutto repertorio. Dal noioso comodino che era ormai da settimane e si è trasformata in ... (tuttivip)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Nasce a Bobecco d’Oglio vicino Cremona il 29 gennaio 1944. Suo padre fa l’agricoltore, lui segue spesso il fratello Armanno più grande di cinque anni. Non si mette comunque a giocare al calcio solo ...Cosa vedere stasera in tv Dalla prima puntata della nuova fiction di Rai 1 "La lunga notte: la caduta del Duce" al "Grande Fratello" su Canale 5, i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta.Jannik Sinner ha un fratello adottivo di origine russa: si chiama Mark ed è più grande di lui di tre anni. È nato a Rostov sul Don nel 1998 e oggi lavora come istruttore dei Vigili del Fuoco a ...