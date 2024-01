Grande Fratello | Beatrice e Perla ai ferri corti | interviene Cesara Buonamici

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 29 gennaio 2024), un nuovo confronto in diretta: ecco cosa è emerso.l’opinionistaaffrontano un nuovo confronto in diretta dopo gli ultimi avvenimenti. Nella casa le due gieffine sembrano essere totalmente aie in superled si ritrovano faccia a faccia. Le due donne continuano a scontrarsi e questa volta intervengono dallo studio anche Mirko Brunetti e l’opinionista. LEGGI ANCHE: Monia La Ferrera, un uomo la aspetta fuori dal? Ecco cosa è emerso…l’opinionistadichiara: “Un discorso basato su forma e sostanza: ...