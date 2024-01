Grande Fratello | Beatrice accusa Perla e Greta | «La loro amicizia è professionale Hanno visto tutti i reality che sono stati fatti negli ultimi dieci anni» – Video

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 29 gennaio 2024)(US Endemol Shine) Il legame che si sta creando altraVatiero eRossetti, le due ex di Mirko Brunetti, è reale oppure è frutto di una strategia di chi hatroppi? Di questa seconda teoria è convintaLuzzi, che non ha perso l’occasione per dire il suo punto di vista sulle sue nuove “nemiche”. L’è arrivata durante una chiacchierata con Vittorio Menozzi. Dopo aver analizzato quanto accaduto nella diretta di martedì scorso,ha asserito con certezza: “Nel corso della serata miresa conto cheragazze professioniste, checentinaia di migliaia di follower. E...