Grande Fratello | anticipazioni puntata 29 gennaio | un “fantasma” per Varrese

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Iltorna in diretta con ladel lunedì. Salta ancora il doppio appuntamento con il reality di Alfonso Signorini, che avrebbe dovuto tornare al giovedì ma che rimane ancora fermo in panchina. Intanto, i concorrenti in nomination sono pronti per conoscere la loro sorte finale. È ormai passata una settimana ed è tempo di eliminazioni: chi dovrà lasciare il gioco? Sul fronte Massimiliano, invece, incombe una nuova minaccia., una minaccia per MassimilianoMassimilianoè uno dei grandi protagonisti di quest’edizione del. Entrato fin dalla prima, si è distinto per il suo carattere particolare ...