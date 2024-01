Grande Fratello | anticipazioni del 29 gennaio | una dolce sorpresa per Greta

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, in onda stasera 29su Canale 5. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.del 29L’affollatissimo televoto di questa sera vede protagonisti una veterana, Fiordaliso, e cinque nuovi concorrenti: Federico, Monia, Perla, Sergio e Stefano. Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco? Nel loft di Cinecittà i continui dissapori tra Beatrice e Perla hanno diviso i concorrenti in due fazioni. Chi avrà la meglio? Riusciranno a riappacificarsi? Continua a tenere banco il rapporto tra Monia e Massimiliano: il “fantasma” di un amore di Monia, ...

