Gossip Girl | un protagonista dell’iconica serie tv si sposa | la romantica proposta di nozze sulla neve

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Uno dei più amati protagonisti diè pronto a convolare ae a svelarlo sono stati proprio i diretti interessati, tramite un post pubblicato sui rispettivi profili social. Stiamo parlando di Ed Westwick, interprete di Chuck Bass, che dopo aver ufficializzato la sua relazione a giugno nel 2022, nelle scorse ore ha annunciato tramite il suo profilo Instagram di aver chiesto alla fidanzata Amy Jackson, attrice britannica di Bollywood, dirlo. I due hanno pubblicato alcune immagini che li ritraggono insieme sulle montagne di Gstaad, frazione del comune svizzero di Saanen. La coppia è stata fotografata su un ponte sospeso, mentre l’attore si è inginocchiato per fare alla fidanzata la fatidicadi matrimonio. Le foto, corredate dalla didascalia “Hell Yes“, che non lascia spazio a ...

La star di Gossip Girl si è inginocchiato a Gstaad, in Svizzera in una location suggestiva, circondato dalle montagne innevate, e ha fatto la proposta alla compagna, di fronte a una folla di ...Spesso, quando un nuovo teen drama esce su qualche piattaforma di streaming, all'improvviso i feed dei miei social vengono inondati da titoli e recensioni che paragonano la serie a The O.C., Gossip Gi ...Una scatola di coloratissimi e dolcissimi macarons sono stati immortalati nelle storie sui social di Valentina che, a descrizione della foto, ha scritto: «Back to my Gossip Girl era». E chi ha visto l ...