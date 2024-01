Gossip girl | ‘Chuck Bass’ si sposa | la proposta di Ed Westwick in ginocchio tra la neve

(Di lunedì 29 gennaio 2024) (Adnkronos) –di matrimonio in tenuta daper Ed, il famoso Chuck Bass della serie ''. L'attore ha infatti postato su Instagram una foto che lo ritrae indavanti alla fidanzata Amy Jackson con tanto di anello. La risposta dell'attrice britannica di Bollywood non lascia spazio a dubbi: "Hell yes!".

