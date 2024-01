Gossip girl | ‘Chuck Bass’ si sposa | la proposta di Ed Westwick in ginocchio tra la neve

Chuck Bass si sposa . E Blair Waldorf non c'entra nulla. Non è in programma un nuovo reboot di Gossip Girl nè è prevista una reunion particolare dei ... (quotidiano)

Proposta di matrimonio in tenuta da neve per Ed Westwick, il famoso Chuck Bass della serie 'Gossip Girl'. L'attore ha infatti postato su Instagram una foto che lo ritrae in ginocchio davanti alla ...L'attore americano ha ufficializzato la proposta di matrimonio con un post su Instagram. La sua futura moglie è una nota modella e attrice britannica.Alla "pick me girl" non piace il calcio: la pick me girl dice che le piace il calcio per ottenere l'approvazione dei maschi attorno a lei e differenziarsi dalle altre ragazze. Sui social si leggono ...