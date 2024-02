Google sta diventando un motore di ricerca sempre peggiore | e la colpa è soprattutto nostra

Google Assistant con Bard è sempre più vicino al lancio e si mostra in un breve video ufficiale in Pixel Tips. ecco quando dovrebbe ... (tuttoandroid)

Nelle scorse ore Carl Pei ha mostrato quanto facile sia usare ChatGPT con Nothing OS 2. Ecco il video condiviso L'articolo Nothing OS 2 potrebbe ... (tuttoandroid)

Pare che il colosso di Mountain View non abbia ancora deciso il nome definitivo per Assistant con Bard , intanto arriveranno alcune ... (tuttoandroid)

Google sta distribuendo una notifica sui dispositivi Android per informare gli utenti della disponibilità, o dell’arrivo a seconda dei casi, di una serie di novità. Tra queste: nuovo design per ...Carta canta, ma i mercati non sono convinti. Le relazioni finanziarie di Microsoft e Alphabet, la holding a cui fa capo Google, hanno certificato aumenti di fatturato e utili solidi, ma i ...Svelate alcune anticipazioni su Wear OS 5: Material You porterà i colori dinamici in tutto il sistema, ci sarà un nuovo launcher a griglia.