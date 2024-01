Goffredo Cerza mostra a tutti il prima e il dopo | operazione perfettamente riuscita | il compagno di Aurora Ramazzotti é rinato

(Di lunedì 29 gennaio 2024)fa vedere aile ildella sua: l’intervento deldiè riuscito. Non fa parte del mondo dello spettacolo,, eppure è un nome che abbiamo imparato a conoscere: è ildi, l’uomo che le ha regalato la gioia di diventare madre per lavolta del piccolo Cesare.foto Instagram -cityrumors.itOriginario di Roma, è ingegnere, i suoi genitori sono due professionisti che operano nel campo della salute: la madre manager e direttore generale del poliambulatorio specialistico LabAurelia, ...

Il 2023 si è da poco concluso, ma non potrà che essere un anno destinato a restare nella mente e nel cuore di Aurora Ramazzotti in modo indelebile. ... (news.robadadonne)

Goffredo Cerza ha ceduto alla vanità e si è sottoposto a un trapianto di capelli in una clinica milanese. Il […] (perizona)

Il fidanzato di Aurora Ramazzotti ha documentato il pre e post intervento. «Nuovo capello in arrivo», scrive su Instagram (vanityfair)

trapianto di cappelli per Goffredo Cerza , il compagno di Aurora Ramazzotti . Negli ultimi mesi, la condivisione delle operazioni per inserire nella ... (ilfattoquotidiano)

Goffredo Cerza è da moltissimi anni il compagno di vita di Aurora Ramazzotti. Una vita fuori dagli schemi televisivi e dai riflettori, molto riservata ma, si sa, quando si sta accanto a una persona ...In genere è piuttosto geloso della sua privacy e pubblica solo lo stretto indispensabile, ma questa volta Goffredo Cerza ha deciso di fare un’eccezione, rivelando ai follower di essersi sottoposto a ...Trapianto di cappelli per Goffredo Cerza, il compagno di Aurora Ramazzotti. Negli ultimi mesi, la condivisione delle operazioni per inserire nella cute dei nuovi innesti, è una pratica sempre più comu ...