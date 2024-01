Gli Usa arrancano sul dollaro digitale Il monito dell’Atlantic Council con un occhio a Trump

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Fabio Panetta, governatore di Bankitalia e gran sostenitore, nonché promotore ai tempi della sua esperienza nel Comitato esecutivo della Bce, delle monete digitali con corso legale, lo ha detto proprio due giorni fa, a Riga. L’euro“oltre a semplificare la vita dei cittadini europei, offrirebbe opportunità a livello internazionale qualora fosse reso disponibile al di fuori dell’area dell’euro o impiegato per pagamenti in valuta”. La strada per una valuta virtuale ma molto più reale di quanto possa essere un bitcoin, è ormai tracciata. Le banche centrali di Europa, Cina, e Stati Uniti, su tutte, sono al lavoro per l’emissione di valute digitali sul mercato. Strumenti alternativi delle banconote, ma non certo in grado di mandare in pensione anticipate biglietti e monete. LA CORSA ALLE MONETE DIGITALI Problema. Se la Cina è un pezzo avanti, con i primi test a ...