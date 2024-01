Gli italiani un popolo di smemorati | l' affondo di Alessio Boni | ecco La lunga notte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024), attore dal piglio recitativo austero fino a rasentare la severità, è in realtà un coraggioso avventuriero. Nato 57 anni fa a Sarnico, in provincia di Bergamo, sulla sponda occidentale del lago d'Iseo, da ragazzo ha vissuto mille vite in una. E forse non a caso, dopo una gioventù che lo ha portato ad essere prima poliziotto, poi cercatore di fortuna negli Stati Uniti, è tornato in Italia, scegliendo il mestiere dell'attore che padroneggia con maestria da ormai tre decenni e con un sogno ancora nel cassetto: approdare alla regia cinematografica. Stasera, domani e mercoledì sarà protagonista di tre grandi prime serate di Rai Uno dove lo vedremo nei panni di Dino Grandi, il gerarca fascista che osò mettersi contro Mussolini provocandone la caduta, La serie in sei episodi, coprodotta da Rai Fiction e Eliseo Enterntainment, si intitola La ...