Gli estremisti di destra stanno usando la causa palestinese per diffondere antisemitismo

(Di lunedì 29 gennaio 2024) di Leonardo Bianchi A prima vista, l’account di X Stop Zionist Hate (in italiano «Stop all’odio sionista») sembra una legittima associazione pro-Palestina. Inaugurato nel novembre del 2023, ha raggiunto in poco tempo 125mila follower. Nella descrizione si autodefinisce «un’organizzazione non partigiana che si occupa di contrastare il sionismo e l’estremismo sionista», soprattutto attraverso la denuncia della situazione nella Striscia di Gaza. La rispettabilità e credibilità del profilo è ulteriormente accresciuta dalla presenza della spunta d’oro – che costa mille dollari al mese ed è riservata agli «account aziendali ufficiali che hanno superato il controllo del servizio Organizzazioni verificate da X». Solo che, come ha rilevato lo scrittore Elad Nehorai in un articolo sul sito di MSNBC, Stop Zionist Hate è in realtà una «macchina di propaganda suprematista e antisemita» ...