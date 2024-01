Gli ci vogliono due vite! | clamoroso Pietrangeli | la stoccata a Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Dopo il leggendario trionfo dinell'epica finale degli Australian Open contro Daniil Medvedev, si sprecano i commenti delle altre leggende del tennis italiano. Tra queste, Nicola, capitano dell'Italia che vinse la Coppa Davis nel 1976. "Questo successo diva oltre lo sport - premette -. Vedere questo ragazzino vincere un torneo così importante come l'Australian Open ti dà una botta di allegria. Ora è presto per dire cosa sarà, ma il futuro è rosa per lui. È un ragazzo umile, fa venire voglia di stargli vicino", afferma a La politica nel pallone su Gr Parlamento. E ancora, il due volte vincitore del Roland Garros, aggiunge: "in questo momento non ha punti deboli, anche se si può sempre migliorare - rimarca -. Lui è completo, adesso sono ...