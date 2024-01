Gli archeologi hanno scoperto per la prima volta il sapore del vino dell’Antica Roma

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Vi siete mai chiesti come suonasse la musica millenni or sono? Noi, ancora più spesso, ci domandiamo che gusto avesse il cibo di un tempo, e che profumo invece il. Mentre nel primo caso gli scavi restituiscono ogni tanto qualche residuo ben conservato — oppure un affresco — in fatto di...