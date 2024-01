Gli aiuti per il mattone | bonus casa | si cambia La guida agli sconti del 2024

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Firenze, 29 gennaio– Sono ancora numerosi idisponibili nelper ristrutturareo renderla efficiente dal punto di vista energetico e sismico. Non è facile per il cittadino, però, orientarsi in questa babele di proroghe, percentuali, requisiti. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto del commercialista fiorentino Claudio Miceli. "Molte sono le agevolazioni che valgono per le spese sostenute quest’anno. Sono ancora disponibili il Super, ilristrutturazioni, ilbarriere architettoniche, il sismae ilmobili. Il consiglio che posso dare, in linea generale – spiega Miceli – è quello di tenere tutta la documentazione di spesa ben conservata negli anni, poiché può essere oggetto di verifica da ...