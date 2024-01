Gli agricoltori assediano Parigi | Cittadini sentiranno la fame

Sta Monta ndo in tutta Europa la “ protesta dei trattori ” contro le politiche di Bruxelles in campo agricolo: una politica europea che si sta ... (secoloditalia)

Chi dovrebbe protestare Gli agricoltori e i pastori, che contestano le politiche comunitarie che finora pagano per non produrre. Per passare poi da una burocrazia che versa il dovuto con clamoroso ...Gli agricoltori in presidio, infatti, hanno tentato di bloccare la circolazione, ma le forze dell'ordine sono intervenute impedendo il blitz.chiediamo solo dignità del giusto prezzo» sostengono gli agricoltori che ribadiscono di essere «i custodi della natura, non soggetti che inquinano». Chiedono dunque al governo che «sostenga la ...