Giuliano Gori | l’ultimo saluto nella sua Fattoria di Celle | “Ciao nonno | ho scoperto che i supereroi esistono”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Pistoia, 29 gennaio 2024 – Adesso saranno insieme, sulla panchina per quelli che volano.ha lasciato la vita terrena, ma senz'altro sederà a guardare i tramonti sull'opera che Mainolfi dedico alla sua amata moglie Pina. Quella panchina che spicca dal tetto delladiriporta la scritta "per quelli che volano". E per quanto adesso volerà in cielo,era un uomo che riusciva a volare anche quando i suoi piedi calpestavano il grande parco dellasulle colline di Pistoia. I suoi pensieri sono stati talmente alti, da riuscire a creare una realtà di arte diffusanatura, e con questa partecipe, abbracciata, come nessuno mai aveva ponderato., uomo carismatico, conosciuto in tutto ...