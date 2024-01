Giulia cade mentre passeggia in montagna e muore | l’impegno incredibile per recuperare il cadavere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Un tragico incidente ha spezzato la vita diMaroni, un’amante delladi 37 anni, originaria di Faenza e residente a Castel Guelfo.percorreva un sentiero sul Monte Libro Aperto, nell’Appennino modenese, ha incontrato un fatale destino. Incidente Fatale in Alta Quotastava camminando lungo un sentiero traverso quando, presumibilmente a causa di una lastra di ghiaccio, ha perso l’equilibrio. Ha subito una caduta di circa cinquanta metri in un canalone, urtando contro le rocce. Questo incidente ha avuto luogo in un pomeriggio che avrebbe dovuto essere un momento sereno di escursione in. Intervento Immediato dei Soccorritori Il compagno di escursione diha prontamente attivato i soccorsi. Il velivolo EliPavullo è intervenuto ...