Giubileo Roma – La Segnalini | “Al via i lavori sulla Colombo | cantieri mobili e notturni per strada riqualificata e sicura”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Sono iniziati idi riqualificazione profonda delle carreggiate interne di via Cristoforo. Le lavorazioni sono partite da Piazzale Cristoforo(Ostia) e proseguiranno fino all’altezza di Vitinia (circa 11 km). Il cantiere prevede il rifacimento di asfalto, segnaletica e la pulizia dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche. Inizieranno la prossima settimana le lavorazioni nel tratto tra viale di Porta Ardeatina e Piazzale Pier Luigi Nervi (circa 6,5 km), in questo caso è prevista la realizzazione di sfalci, segnaletica orizzontale, pulizia delle banchine e riquotatura di chiusini e pulizia delle caditoie in orario diurno e notturno, mentre il rifacimento della pavimentazionele sarà sempre eseguito di notte. Ieseguiti da Anas (società del ...

Roma si sta preparando all’appuntamento con il Giubileo non solo con una gran numero di cantieri aperti in giro per la città, ma anche rispondendo ... (ilcorrieredellacitta)

La Colombo si estende su 27 km, ha 8 corsie di marcia e a sud di Roma è la strada di penetrazione più importante ...I lavori eseguiti da Anas hanno un costo complessivo di 15 Milioni di euro del ...Così suor Veronica Donatello, responsabile Servizio nazionale per la Pastorale delle persone con disabilità della Cei, in occasione del convegno “Giubileo for all”, in corso a Roma presso la ...Una buona notizia per i pendolari di Roma e non solo. È stata aggiudicata la gara per ...Parliamo di lavori che dovranno essere completati per il Giubileo 2025, ormai sempre più vicino. Impianti a ...