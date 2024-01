Giorni della merla con sole e caldo e a febbraio sarà primavera

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Temperature in rialzo su tutte le regioni Al via da oggi 29 gennaio iche dovrebbero essere i più freddistagione ma il meteo ci sta regalando invecee temperature sopra la media. Una tendenza che si confermerà anche acon l'anticiclone Zeus che si rafforzerà ulteriormente portando valori

una strategia per accelerare sul fronte della spesa. Nei prossimi giorni vareremo un decreto che spingerà molto sul fronte dell'attuazione» del Pnrr, ha spiegato il ministro nel suo intervento al ...Questi dati delineano un quadro preoccupante dei cambiamenti climatici in corso. L'attenzione si concentra in particolare sui tradizionali Giorni della Merla (29-30-31 gennaio), i quali, secondo la ...La situazione attuale di via Carriera Grande non è paragonabile alle crisi dei rifiuti dei primi anni 2000 ma poco ci manca. Montagne di rifiuti che sovrastano i cassonetti, ...