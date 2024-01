Giorni della Merla addio | sembra primavera

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Adnkronos) - L'anno 2023 ha visto il mondo registrare un calo significativo del 14% nelle precipitazioni e una variazione climatica superiore di 1,14 gradi rispetto alla media storica del periodo 1991-2020. Questi dati delineano un quadro preoccupante dei cambiamenti climatici in corso. L'attenzione si concentra in particolare sui tradizionali(29-30-31 gennaio), i quali, secondo la leggenda, dovrebbero essere i più freddi dell'anno. Tuttavia, l'attuale anomalia meteorologicasmentire questa tradizione millenaria. I, ossia gli ultimi tredi gennaio, sono noti come ipiù freddi dell'anno secondo la tradizione popolare. Questa credenza è accompagnata da una leggenda che narra di unae dei suoi piccoli che, alla fine di gennaio, cercarono riparo in un comignolo. Dopo tredi permanenza, i merli uscirono dal comignolo con il piumaggio color grigio o bruno-nerastro a causacenere. La leggenda vuole che da quel giorno in poi tutti i merli siano diventati neri. Secondo la tradizione, laannuncerebbe l'arrivoin anticipo o in ritardo, a seconda delle condizioni meteorologiche di quei tre. Se isono miti, ciò significherebbe che l'inverno durerà ancora a lungo; se, al contrario, sono freddi, l'inverno finirà presto e lasarà alle porte. Questo fenomeno non è più riscontrabile con certezza, segnalando una variazione climatica che sta sfidando persino le credenze popolari radicate nel folklore. L'osservazione più evidente di questi cambiamenti è la frequenza e l'intensità delle ondate di calore invernali:che un tempo erano caratterizzati da temperature glaciali ora possono sperimentare improvvisi picchi di caldo. Questa anomalia climatica ha portato ad una sfida nella previsione meteorologica e ha impatti significativi su agricoltura, fauna selvatica e stili di vita umani. Il caldo fuori stagione – sottolinea la Coldiretti – manda la natura in tilt e favorisce in tutte le piante il risveglio anticipato anche le fioriture anticipate come per le mimose in anticipo di un mese rispetto alla data dell'8 marzo, con il pericolo di esporre le coltivazioni ai danni di un prevedibile, successivo, forte abbassamento delle temperature con la conseguente perdita dei raccolti. E con il caldo, aggiunge la Coldiretti, le popolazioni di insetti dannosi per le colture sopravvivono per attaccare successivamente i raccolti nella prossima. La situazione è resa ancor più allarmante dalla siccità invernale, con la mancanza di neve in diversi settori delle Alpi e dell'Appennino. Negli invasiregione Sardegna il primo gennaio c'era il 21% di acqua in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente mentre in quelliSicilia a gennaio 2024 il deficit è del 13% rispetto all'anno precedente secondo le analisi Coldiretti sui dati dei Dipartimenti Idrografici Regionali. La scarsità di pioggia -precisa la Coldiretti- ha portato a una carenza di fieno nei pascoli e a difficoltà nello sviluppo di ortaggi. Settori come la coltivazione di arance e insalate stanno soffrendo a causamancanza di acqua, creando preoccupazioni per la sicurezza alimentare. L'associazione agricola sottolinea l'importanza di un impegno delle istituzioni per affrontare queste sfide, abbracciando l'innovazione dell'agricoltura 4.0 con l'uso di droni, robot e satelliti. Tuttavia, sottolinea che sono necessari anche investimenti nella gestione sostenibile dell'acqua, con un sistema diffuso di piccoli invasi per raccogliere e regolare l'acqua in modo efficiente. Affrontare i cambiamenti climatici richiede un approccio integrato che coinvolga agricoltori, istituzioni e la società nel suo complesso.