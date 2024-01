Giornata Mondiale del Rene | i rischi al femminile

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il 14 marzo 2024 si celebra ladel(WKD – World Kidney Day). È un’occasione importante per scoprire quanto contano per il nostro benessere questi organi, che spesso soffrono in silenzio, senza dare alcun segnale delle difficoltà che incontrano a svolgere il loro lavoro. E così ce ne dimentichiamo. Invece bisogna prestare grande attenzione ai reni. Perché la malattia renale cronica o MRC, che come definizione ha sostituito quella classica di insufficienza renale cronica. Le richieste in occasione delladelSul sito internet dedicato allasi ricorda come la malattia renale cronica (MRC) colpisca più di 850 milioni di persone in tutto il mondo provocando oltre 3,1 milioni di morti nel 2019. ...