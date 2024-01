Giorgetti | riforma fisco in linea Pnrr | per ridurre evasione

"L'attuazione della riforma fiscale è in linea con gli obiettivi del Pnrr , che prevedono tra l'altro la creazione di un sistema fiscale efficiente e ... (quotidiano)

È facile prevedere che la partita del Mes andrà avanti finché anche l’Italia non sarà ricondotta a più miti consigli e si deciderà a ratificare la ... (ilfattoquotidiano)

Mes - il parere con cui la maggioranza ha bocciato la riforma è smentito dal ministero di Giorgetti. Che esclude effetti sui conti italiani

Dopo mesi di melina per evitare di andare al voto, con tanto di auto ostruzionismo in Aula, il governo Meloni ha deciso in extremis di rompere gli ... (ilfattoquotidiano)