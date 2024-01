Giordania | uccisi 3 soldati americani in un attacco con droni Biden | la pagheranno

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il Medio Oriente è nuovamente al centro dell'attenzione dopo un tragiconotturno che ha visto tredell'esercito americano perdere la vita e altri 25 rimanere feriti in undicontro un avamposto americano in, al confine con la Siria. Il Comando centrale degli Stati Uniti ha confermato che l', descritto come un "unilaterale di," ha colpito una base nel nord-est della. Questo rappresenta la prima volta che le truppe americane vengono colpite a morte dal fuoco nemico in Medio Oriente dall'inizio della guerra di Gaza.Finora, dal venerdì precedente, ci sono stati oltre 158 attacchi contro gli Stati Uniti e le forze della coalizione in Iraq e Siria. Tuttavia, la maggior ...