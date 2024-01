Giordania-Siria | uccisi tre soldati Usa Biden | “risponderemo”

(Di lunedì 29 gennaio 2024)treUsa.: “Abbiamo avuto una brutta giornata in Medio Oriente e” “Stiamo ancora raccogliendo informazioni su questo attacco, ma sappiamo che è stato effettuato da gruppi militanti radicali sostenuti dall’Iran che operano ine Iraq”, queste le prime parole di Joein una nota sull’attacco con droni incontro una postazione Usa. Poi ha aggiunto: “I tre militari americani che abbiamo perso erano patrioti nel senso più alto e il loro sacrificio estremo non sarà dimenticato dalla nostra nazione”, sottolineando che, “porteremo avanti il loro impegno nella lotta al terrorismo”. “Abbiamo avuto una brutta giornata in Medio Oriente e”, ha detto ...

L 'attacco che ha ucciso tre militari americani non è avvenuto sul suolo giordano ma in Siria , prendendo di mira la base americana di Al-Tanf: lo ha ... (quotidiano)

Tre militari Usa sono morti e 25 sono rimasti feriti in un attacco con droni a una base in Giordania al confine con la Siria. Tre militari Usa sono morti e 25 sono rimasti feriti, ieri sera, in un ...Tre soldati americani uccisi e almeno 'due dozzine' di feriti in un attacco di droni su una base Usa in Giordania, al confine con la Siria. “Erano tre patrioti, il loro sacrificio non sarà dimenticato ...Il comando centrale statunitense ha spiegato che il blitz è avvenuto nella notte tra sabato e domenica contro «una base nel nord-est della Giordania», vicino al confine con la Siria. «Oggi il cuore ...