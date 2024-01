Gigante femminile Kronplatz 2024 in tv | data | orario | canale e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 gennaio 2024) A che ora e come seguire ildi, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo il trittico ampezzano dedicato alla velocità, il massimo circuito rimane in Italia per il tradizionale appuntamento infrasettimanale tra le porte larghe, l’ottavo di questa stagione. Sulla celebre pista Erta l’Italia si affida alle sue punte di diamante Federica Brignone, seconda nella graduatoria di specialità, Marta Bassino e Sofia Goggia. Riflettori puntati anche su quest’ultima, reduce dal doppio terzo posto conquistato in discesa a Cortina. La sciatrice da battere è la svizzera Lara Gut-Behrami, che sull’Olympia delle Tofane si è messa in grande luce trionfando nel Super-G conclusivo. Assenti per infortunio sia la campionissima a stelle e strisce Mikaela Shiffrin sia la slovacca Petra ...