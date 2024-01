Gianni Agnelli non sarebbe contento del nipote John Stop alla cig a chi compra in Italia e poi va all' estero

(Di lunedì 29 gennaio 2024) "La Fiat non è piùna. Su questo non ci sono dubbi. In Stellantis comandano i francesi e ovviamente fanno l'interesse di chi ha in mano le redini dell'azienda". E' secco il commento di Flavio Briatore, intervistato da Affarni.it, sulle forti critiche arrivate negli ultimi... Segui su affarni.it

Chiara Nasti continua a far discutere sui social network. Questa volta la moglie di Mattia Zaccagni è finita nel mirino degli haters per il look ... (247.libero)

“La Fiat non è più italiana. Su questo non ci sono dubbi. In Stellantis comandano i francesi e ovviamente fanno l’interesse di chi ha in mano le ... (secoloditalia)

Flavio Briatore intervistato da Affari Italiani si scaglia contro John Elkann. Il famoso imprenditore ha detto che ormai la Fiat non è più italiana e che ...Nonostante la doppia iniezione di capitale da parte del fondatore, che ha sborsato circa 40 milioni in sei anni per tenere in piedi la sua società, è giunta al capolinea la realtà imprenditoriale dell ...Finisce con la messa in liquidazione l’avventura imprenditoriale di Lapo Elkann, fratello del presidente di Stellantis John e nipote di Gianni Agnelli, almeno nel settore dell’occhialeria fashion.